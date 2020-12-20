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20 декабря 20, 12:31
В Беларуси начался "Марш народного трибунала"
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Движение "Ябатька" вывело на улицы столицы трактора.
В Беларуси сегодня, 20 декабря, стартовал "Марш народного трибунала". В 9:00 на улицах Минска и других городов начали собираться люди, сообщает Telegram-канал Nexta.

Первыми группу митингующих собрали жители столичного микрорайона Сухарево. В других районах Минска тоже формируются колонны. В частности, в районе Каменная Горка несколько человек с бело-красно-белыми флагами выстроились в Цепь солидарности. Автомобилисты поддерживают ее гудками.

"Наши подписчики заметили технику в районе МКАД и ул. Притыцкого в Минске", - сообщает телеканал "Белсат". 

Движение в поддержку Лукашенко "Ябатька" вывело на улицы Минска трактора под песню "Любимую не отдают". Колонну сопровождают машины ГАИ, отмечает "Наша Нива". 

Сообщается, что тракторы с красными и зелеными флажками на Филимонова медленно едут парами, занимая две полосы движения.

Напомним, что акции протеста в Минске и других городах Республики Беларусь начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты. Переизбрание Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.

Источник: https://112.ua/
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