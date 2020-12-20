В Беларуси начался "Марш народного трибунала"

В Беларуси сегодня, 20 декабря, стартовал "Марш народного трибунала". В 9:00 на улицах Минска и других городов начали собираться люди, сообщает Telegram-канал Nexta.





Первыми группу митингующих собрали жители столичного микрорайона Сухарево. В других районах Минска тоже формируются колонны. В частности, в районе Каменная Горка несколько человек с бело-красно-белыми флагами выстроились в Цепь солидарности. Автомобилисты поддерживают ее гудками.





"Наши подписчики заметили технику в районе МКАД и ул. Притыцкого в Минске", - сообщает телеканал "Белсат".





Движение в поддержку Лукашенко "Ябатька" вывело на улицы Минска трактора под песню "Любимую не отдают". Колонну сопровождают машины ГАИ, отмечает "Наша Нива".





Сообщается, что тракторы с красными и зелеными флажками на Филимонова медленно едут парами, занимая две полосы движения.





Напомним, что акции протеста в Минске и других городах Республики Беларусь начались после выборов президента 9 августа, победу на которых, как объявила ЦИК, одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признает эти результаты. Переизбрание Лукашенко, кроме того, не признают страны Евросоюза и США.



