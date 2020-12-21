Еще опаснее. Новый штамм Covid шагает Европой

Не успел мир порадоваться разработке вакцины от коронавируса и начале ее применения, как появились новые проблемы. В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, причем даже более заразный, чем Covid-19.





Появление и быстрое распространение нового штамма коронавируса в Британии заставило власти менять планы на Рождество и Новый год и вводить новую, четвертую степень локдауна.





А Европа тем временем закрывает границы для британцев.





Британия давно знала





Новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии еще в сентябре. сначала специалисты не придали этому значения, так как вирусы часто мутируют. Однако к концу ноября были зафиксированы очаги нового типа коронавируса в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась, несмотря на принятые ограничительные меры. В результате правительство было проинформировано 11 декабря об изменении эпидемиологической ситуации.





В основном новый штамм вируса зафиксирован в Лондоне и на востоке Англии, однако в небольших количествах он также был обнаружен в каждом регионе Англии, в Уэльсе и в Шотландии.





По данным ученых, новый штамм более заразен, но есть распространяется быстрее, но ничто не свидетельствует о том, что само заболевание протекает тяжелее, или что вероятность летального исхода выше. К тому же ожидается, что уже разработанные вакцины от коронавируса будут эффективны и против этой новой разновидности.





На Юго-Востоке Англии в том числе в Лондоне, в связи с выявлением нового штамма коронавируса, с 20 декабря введен повышенный, четвертый уровень ограничений, который пока будет действовать ближайшие две недели. Местным жителям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости, а также собираться несколькими семьями на Рождество. В районах, где объявлен четвертый уровень опасности, будут работать только аптеки и магазины первой необходимости. Такие же ограничения вводятся с 20 декабря в Уэльсе, а с 26 декабря — в Шотландии. После объявления о новых ограничениях жители Лондона стали массово покидать город.





Эксперты и британские власти убеждены, что вакцина все равно будет эффективной, а штамм не создает большого риска осложнений и смертей, правительство решило прибегнуть к решительным мерам.





Что в других странах





Всемирная организация здравоохранения объявила 20 декабря, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании и Австралии. Ранее сообщалось о похожей мутации вируса, выявленной в ЮАР.





В понедельник, 21 декабря, уже и в Риме подтвердили случай заболевания новым мутировавшим коронавирусом. Больной недавно вернулся из Великобритании и находился на изоляции вместе с членами семьи.





Еще раз - оснований полагать, что новый вариант вируса может быть менее чувствителен к иммунитету, который формируют имеющиеся сейчас вакцины, пока нет.





А Великобритания как раз первой из западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech.





Реакция в Европе





К утру 21 декабря полеты из Великобритании на различный срок приостановили более 20 стран: это Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Израиль, Иран, Ирландия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Марокко, Нидерланды, Румыния, Турция, Хорватия, Финляндия, Франция, Чили, Чехия, Швейцария, Эстония.





В то же время Саудовская Аравия приостановила все международные рейсы на одну неделю.





Представители правительств стран Евросоюза в понедельник проведут экстренное заседание из-за нового штамма коронавируса.





Также в понедельник ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам утвердит вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech, которую уже используют в Великобритании и США.



