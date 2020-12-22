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22 декабря 20, 13:00
Сенат США утвердил санкции против белорусских чиновников
сенат США
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Двухпартийный документ возобновляет санкции против властей Беларуси, препятствовавших переходу страны к демократии.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь автора документа, конгрессмена-республиканца Кристофера Смита Джефф Сэгнил во вторник, 22 декабря.

Двухпартийный законопроект возобновляет санкции в отношении белорусских чиновников, препятствовавших переходу страны к демократии. Он также оказывает поддержку белорусским СМИ и важному IT-сектору страны.

Законопроект позволяет заявить, что США не признают результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не позволит признать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.

Также США призывают провести новые президентские выборы в Беларуси, соответствующих стандартам ОБСЕ, и немедленно освободить всех политзаключенных в Беларуси.

Наконец, включение Беларуси в так называемое "Союзное государство", не будет признано США.

Источник: https://korrespondent.net/
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