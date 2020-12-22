Сенат США утвердил санкции против белорусских чиновников

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь автора документа, конгрессмена-республиканца Кристофера Смита Джефф Сэгнил во вторник, 22 декабря.





Двухпартийный законопроект возобновляет санкции в отношении белорусских чиновников, препятствовавших переходу страны к демократии. Он также оказывает поддержку белорусским СМИ и важному IT-сектору страны.





Законопроект позволяет заявить, что США не признают результаты фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также не позволит признать Лукашенко законно избранным лидером Беларуси.





Также США призывают провести новые президентские выборы в Беларуси, соответствующих стандартам ОБСЕ, и немедленно освободить всех политзаключенных в Беларуси.





Наконец, включение Беларуси в так называемое "Союзное государство", не будет признано США.



