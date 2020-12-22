Как Китай скрывал масштабы коронавируса

Мир уже год живет с коронавирусом, но первые этапы его появления и распространения в Китае до сих пор окутаны тайной. Никакого прозрачного международного расследования так и не проведено. Вместо этого продолжают всплывать факты, как Китай скрывал масштабы заболевания.





Власти КНР долгое время уверяли, что вирус не передается от человека к человеку, а самый вероятный его источник – мясо диких животных. Еще весной разведки США, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии в совместном докладе заявили, что Китай намеренно скрывал и уничтожал важнейшие данные о новом коронавирусе, при этом подвергая опасности другие страны.





Теперь же американское издание The New York Times утверждает, что получило от хакеров более 3200 китайских правительственных директив и 1800 служебных записок, в которых говорится об использовании интернет-троллей для замалчивания опасности вируса.





Фабрика троллей





По оценкам исследователей, интернет-троллями в Китае работают сотни тысяч человек, большинство из них — госслужащие и партийные работники низшего звена, а также студенты и преподаватели университетов. Для удобства их работы власти заключают контракты с крупными разработчиками программного обеспечения в рамках госзакупок — разработчики создают приложения с удобным интерфейсом, чтобы тролли могли быстро добавлять лайки и комментарии к нужным постам, а их менеджеры — ставить им задачи, отслеживать их выполнение и оплату.





Одна из директив, выпущенных для троллей города Гуанчжоу, показывает, что за оригинальный пост свыше 400 символов тролли могут получать до 25 долларов, еще 40 центов — за пометку негативного комментария. Репост нужной записи оценивается в 1 цент.





По данным The New York Times, администрация киберпространства Китая начало выпускать директивы по нужному комментированию коронавируса еще в начале января, когда, по официальным данным, заболевали лишь несколько человек в день.





Первоначально документы предписывали новостным сайтам использовать только материалы, утвержденные и опубликованные правительством, а также отказаться от сравнений со вспышкой атипичной пневмонии 2002 года — вопреки тому, что уже тогда ВОЗ говорила о сходстве двух заболеваний.





В начале февраля на встрече высшего китайского руководства с участием председателя КНР Си Цзиньпина Администрация киберпространства получила задание повлиять на мировое общественное мнение. Директивы стали более конкретными: во многих из них подчеркивалось, что нельзя продвигать любые негативные новости о вирусе, «чтобы не вызывать панику в обществе». В частности, в заголовках новостей и в комментариях требовалось избегать слов «неизлечимый» или «смертельный» по отношению к вирусу, а также не использовать слово «изоляция», говоря о карантинных мерах.





Смерть врача





С наибольшими трудностями китайские цензоры столкнулись после смерти врача Ли Вэньляна из Центральной больницы Уханя 6 февраля. Он еще в декабре 2019 года публично предупреждал об опасности новой болезни.





В частности, 30 декабря 2019 года Ли написал коллегам в мессенджере WeChat, что возможна вспышка эпидемии. Он осмотрел семерых пациентов с симптомами, как он ошибочно думал, SARS, которая известна еще как атипичная пневмония. Эта болезнь охватила провинцию Гуандун в 2002 году и оттуда расползлась по Азии. С тех пор китайцы боятся ее возвращения.





На следующий день Ли и еще семерых врачей, тоже забивших тревогу, вызвали в полицию и предупредили об ответственности за ложные заявления и распространение панических настроений, хотя в тот же день Китай оповестил Всемирную организацию здравоохранения о новом типе вируса, зарегистрированном в Ухане.





10 января у доктора Ли поднялась температура и появился кашель, его срочно госпитализировали. Но власти заявляли, что ни один медработник не был инфицирован коронавирусом, жаловался он в соцсетях. Только 20 января официально было признано, что заразиться новым вирусом можно и от человека.





После смерти Ли волну недовольства в социальных сетях гасили с помощью запрета новостным сайтам отправлять пуш-уведомления о его смерти, а также путем постепенного удаления хэштегов с его именем из соцсетей.





В это же время тысячи троллей выводили в топ обсуждений другие темы, а модераторы соцсетей усилили контроль за закрытыми группами в приложении WeChat.