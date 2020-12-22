В Британии рекордное количество COVID за сутки

В Великобритании за сутки было выявлено 36,8 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. За сутки от COVID-19 умер 691 человек – самый высокий суточный прирост с 25 ноября, пишет ТАСС.

Накануне в Соединенном Королевстве зафиксировали 33,3 тысячи случаев инфицирования. До этого антирекорд был установлен 20 декабря - 35,9 тысяч заболевших коронавирусом.

Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 68,3 тысячи человек. Страна по этому печальному показателю стоит на втором месте в Европе после Италии.

Всего же в Британии зарегистрировано более 2,11 миллионов инфицирования. За последнюю неделю количество случаев заражения подскочило на 60% по сравнению с предыдущими семи днями.

По мнению главы Минздрава Мэтта Хэнкока, рост заражения связан с выявлением нового штамма коронавируса, который гораздо быстрее распространяется.

Ранее сообщалось, что украинцам рекомендовали воздержаться от поездок в ряд регионов Британии. В связи с выявленной мутацией коронавируса в Лондоне и юго-восточной Англии ввели локальный локдаун.