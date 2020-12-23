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23 декабря 20, 13:11
Коронавирусом заразился каждый сотый житель Земли
COVID-19
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Коэффициент смертности от коронавируса на один миллион населения планеты уже достиг 221,0.
Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 78,4 млн человек, сообщает Worldometer в среду, 23 декабря. Таким образом, доля заболевших составляет более 1% населения Земли. Согласно данным Фонда ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года, население планеты оценивалось в 7,795 млрд человек.

Только за последние сутки количество новых больных возросло более чем на 600 тысяч. Зафиксировано 13 213 летальных случаев. Общее количество умерших превышает 1,7 млн человек. Коэффициент смертности о коронавируса на один миллион населения уже достиг 221,0.

При этом число выздоровевших уже больше 55 млн. Больными остаются более 21 млн человек.

Ранее были названы глобальные последствия пандемии COVID-19. Аналитики исследовательского института Credit Suisse считают, что она приведет к замедлению глобализации и урбанизации, росту темпов цифровизации экономики и усилению государственной власти.

Источник: https://korrespondent.net/
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