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24 декабря 20, 09:19
Нидерланды ужесточают правила въезда в страну
аэропорт
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Нововведения касаются всех желающих посетить Нидерланды, включая граждан страны, подчеркивают в правительстве.
В Нидерландах с 29 декабря ужесточают правила въезда в страну. Теперь прибывающие авиапассажиры будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за три дня до вылета. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает Reuters.

"Приезжающие, в том числе из стран ЕС, обязаны иметь при себе отрицательный тест ПЦР, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия", - заявил министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге. 

Он уточнил, что пассажиры, которые не будут иметь результаты теста на руках, не будут допущены на борт. 

Кроме того, путешественникам, прибывающим в Нидерланды, предлагается пройти десятидневный карантин, даже если перед отъездом у них был отрицательный результат теста на COVID-19.

В Нидерландах также рассматривают возможность введения аналогичного требования для любых других форм коммерческих пассажирских перевозок, включая автобусы, паромы и поезда.

За все время пандемии в мире выявлено более 78 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 1,7 млн - с летальным исходом.

Ранее новый штамм коронавируса был зафиксирован в таких странах, как Британия, Нидерланды, Дания, Австралия и Италия. Также сообщалось о похожей мутации вируса в ЮАР.

Источник: https://korrespondent.net/
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