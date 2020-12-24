Нидерланды ужесточают правила въезда в страну

В Нидерландах с 29 декабря ужесточают правила въезда в страну. Теперь прибывающие авиапассажиры будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за три дня до вылета. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает Reuters.





"Приезжающие, в том числе из стран ЕС, обязаны иметь при себе отрицательный тест ПЦР, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия", - заявил министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге.





Он уточнил, что пассажиры, которые не будут иметь результаты теста на руках, не будут допущены на борт.





Кроме того, путешественникам, прибывающим в Нидерланды, предлагается пройти десятидневный карантин, даже если перед отъездом у них был отрицательный результат теста на COVID-19.





В Нидерландах также рассматривают возможность введения аналогичного требования для любых других форм коммерческих пассажирских перевозок, включая автобусы, паромы и поезда.





За все время пандемии в мире выявлено более 78 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 1,7 млн - с летальным исходом.





Ранее новый штамм коронавируса был зафиксирован в таких странах, как Британия, Нидерланды, Дания, Австралия и Италия. Также сообщалось о похожей мутации вируса в ЮАР.



