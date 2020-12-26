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26 декабря 20, 09:27
В США выявили аллергическую реакцию от вакцины Moderna
вакцина
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У мужчины, который страдает серьезной аллергией на моллюсков, зафиксировали тяжелую форму аллергической реакции почти сразу после того, как ему сделали укол.

В Бостоне у врача после прививки COVID-вакциной от компании Moderna развилась тяжелая аллергическая реакция через несколько часов после укола. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает издание The New York Times.

"Инцидент произошел с доктором Хоссейном Садрзадехом, врачом-онкологом Медицинского центра Бостона, который страдает серьезной аллергией на моллюсков", - отмечается в публикации.

Мужчине сделали прививку вакциной Moderna вечером в четверг. Врач заявил, что почувствовал тяжелую форму аллергической реакции почти сразу после того, как ему сделали укол. В своих показаниях он в частности отметил, что у него закружилась голова и повысился ритм сердцебиения. После этого, с позволения других врачей, доктор Садрзадех ввел себе индивидуальный антиаллергенный препарат. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи.

Этот случай стал первым известным делом по тяжелой формы реагирования на вакцину Moderna.

Ранее сообщалось, что в США регулятор подтвердил безопасность COVID-вакцины Moderna. В компании ранее заявили о 94% эффективности их вакцины от коронавируса. 

Также сообщалось, что Pfizer и Moderna не будут ответственны за побочные эффекты вакцины. США предоставили фармпомпаниям иммунитет от ответственности, если у испытавших вакцины добровольцев возникнут серьезные побочные эффекты.
Korrespondent
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