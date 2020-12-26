Covid-19: Турция изменила правила для туристов

Турция обязала предоставлять негативный тест на коронавирус при въезде из-за границы. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Ходжа, передает Анадолу.

Он отметил, что тест должен быть сделан методом ПЦР и не позже чем за 72 часа до пересечения границы. Новые правила вступают в силу с 28 декабря для авиатранспорта, с 30 декабря – для водного и наземного.

Те, кто не предоставит тест перед посадкой на самолет, в Турцию не полетят, добавил Коджа. Также будет возможность сделать тест на границе, в ином случае пассажира отправят на карантин по месту проживания.

Министр отметил, что правила будут действовать до 1 марта. Он объяснил, что новые требования вводят в связи с распространением нового штамма коронавируса в Великобритании, ЮАР и Дании.

По данным Worldometers, в Турции выявили 2 118 255 заболевших COVID-19 с начала эпидемии, 19 371 пациент умер, выздоровели 1 970 803 человека. 23 декабря в стране сообщали о рекордной суточной смертности – 259 летальных исходов.