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26 декабря 20, 09:38
Covid-19: Турция изменила правила для туристов
Турция
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Через несколько дней для въезда в Турции будет необходимо предоставить негативный тест на коронавирус, правило вводят до марта

Турция обязала предоставлять негативный тест на коронавирус при въезде из-за границы. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Ходжа, передает Анадолу.

Он отметил, что тест должен быть сделан методом ПЦР и не позже чем за 72 часа до пересечения границы. Новые правила вступают в силу с 28 декабря для авиатранспорта, с 30 декабря – для водного и наземного.

Те, кто не предоставит тест перед посадкой на самолет, в Турцию не полетят, добавил Коджа. Также будет возможность сделать тест на границе, в ином случае пассажира отправят на карантин по месту проживания.

Министр отметил, что правила будут действовать до 1 марта. Он объяснил, что новые требования вводят в связи с распространением нового штамма коронавируса в Великобритании, ЮАР и Дании.  

По данным Worldometers, в Турции выявили 2 118 255 заболевших COVID-19 с начала эпидемии, 19 371 пациент умер, выздоровели 1 970 803 человека. 23 декабря в стране сообщали о рекордной суточной смертности – 259 летальных исходов.

Около 10 дней назад на юге Англии обнаружили новый вариант коронавируса, который, вероятно, распространяется быстрее. Он не считается более летальным, также нет информации о том, что он как-то иначе реагирует на вакцину от COVID-19.
liga.net
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