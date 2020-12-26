На месте взрыва в Нешвилле обнаружили человеческие останки

На месте взорвавшего в центре города автомобиля нашли возможные следы человеческих останков, сообщил начальник полиции города Джон Дрейк. об этом в субботу, 26 декабря, сообщает Associated Press.
"Мы нашли ткань, которая, по нашему мнению, может быть останками", - сказал он. Находку отправят на экспертизу.
Дрейк не смог уточнить, принадлежали ли останки тому, кто мог быть внутри взорвавшей машины, и насколько близко обладатель ткани находился к эпицентру взрыва.
По сведениям полиции, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей.
Как сообщает ТАСС, мэр города Джон Купер заявил, что произошел взрыв бомбы.
"Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе", - отметил он. По его словам, произошедшее направлено на то, чтобы "вызвать страх и ужас в это время надежды".
После взрыва были госпитализированы три человека, сейчас их состояние стабильно. Мэр объявил о введении на несколько дней комендантского часа в граничащем с местом происшествия районе.