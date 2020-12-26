На месте взрыва в Нешвилле обнаружили человеческие останки

В США прогремел мощный взрыв в центре города Нэшвилл (штат Теннесси). Пострадали минимум три человека, сообщает CNN в пятницу, 25 декабря.





Взрыв прогремел около 6:30 по местному времени. Пострадавших госпитализировали. Полностью были уничтожены три автомобиля и повреждены десятки зданий. Ближайшие к месту взрыва улицы перекрыты.





Правоохранители заявили, что считают взрыв преднамеренным. Расследованием занимаются полиция, ФБР и профильное агентство при Минюсте, в ведении которого находятся инциденты с огнестрелом и взрывчаткой (ATF).







