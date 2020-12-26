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26 декабря 20, 09:47
На месте взрыва в Нешвилле обнаружили человеческие останки
Нэшвилла
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Инцидент произошел в туристическом районе Нэшвилла, где располагается много баров, ресторанов и магазинов.
В США прогремел мощный взрыв в центре города Нэшвилл (штат Теннесси). Пострадали минимум три человека, сообщает CNN в пятницу, 25 декабря.

Взрыв прогремел около 6:30 по местному времени. Пострадавших госпитализировали. Полностью были уничтожены три автомобиля и повреждены десятки зданий. Ближайшие к месту взрыва улицы перекрыты.

Правоохранители заявили, что считают взрыв преднамеренным. Расследованием занимаются полиция, ФБР и профильное агентство при Минюсте, в ведении которого находятся инциденты с огнестрелом и взрывчаткой (ATF).


На месте взорвавшего в центре города автомобиля нашли возможные следы человеческих останков, сообщил начальник полиции города Джон Дрейк. об этом в субботу, 26 декабря, сообщает Associated Press. 

"Мы нашли ткань, которая, по нашему мнению, может быть останками", - сказал он. Находку отправят на экспертизу.

Дрейк не смог уточнить, принадлежали ли останки тому, кто мог быть внутри взорвавшей машины, и насколько близко обладатель ткани находился к эпицентру взрыва.

По сведениям полиции, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей.


Как сообщает ТАСС, мэр города Джон Купер заявил, что произошел взрыв бомбы.

"Первоначальные сведения указывают на то, что это был умышленный взрыв бомбы в нашем городе", - отметил он. По его словам, произошедшее направлено на то, чтобы "вызвать страх и ужас в это время надежды".

После взрыва были госпитализированы три человека, сейчас их состояние стабильно. Мэр объявил о введении на несколько дней комендантского часа в граничащем с местом происшествия районе.
Korrespondent
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