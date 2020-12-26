Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.59
USD
28.38
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
26 декабря 20, 17:22
Вакцину от COVID-19 получили все страны Евросоюза
вакцинация
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что очень скоро ЕС будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность

Вакцина от коронавирусной инфекции СOVID-19 доставлена во все страны Европейского союза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в специальном видео обращении, сообщает "Европейская правда".

По словам политика, вакцинация в странах Евросоюза стартует в воскресенье 27 декабря.

"Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого рока. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начнут принимать вакцину в Афинах, в Риме, в Хельсинки, в Софии. Наши Европейские дни вакцинации — это трогательный момент единства и европейской истории успеха", — заявила она.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что очень скоро ЕС будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность.

"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни", — отметила фон дер Ляйен.

"Но пока этого не произошло нам нужно сохранять бдительность. Мы должны защищать себя и своих близких от вируса. Остаемся в безопасности вместе. Сделаем 2021 год нашим годом восстановления и надежды", — отметила президент Еврокомиссии.

Напомним, 8 декабря Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от Covid-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech. За первую неделю прививки получили почти 138 тысяч человек.

Отметим, что, по заверениям Минздрава Польши, граждане Украины и других стран смогут вакцинироваться от коронавируса в этой стране на таких же условиях, как и сами поляки.
Delo
Ещё по теме:
Сколько будет стоить вакцина от COVID-19
Назван фактор, повышающий вдвое риск смерти от COVID
Лекарство от рака спрятано в самом человеке, заявили канадцы
Недостаток витамина D может ухудшить течение коронавируса
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На месте взрыва в Нешвилле обнаружили человеческие останки
noimageCovid-19: Турция изменила правила для туристов
noimageВ США выявили аллергическую реакцию от вакцины Moderna
Лента новостей