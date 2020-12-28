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27 декабря 20, 21:08
В Китае взорвали мост с истекшим сроком эксплуатации. Видео
мост
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Старый 760-метровый мост рухнул за 10 секунд. Заранее рядом с ним был построен новый мост, по которому уже открыли движение автотранспорта.

В китайском городе Чанша в провинции Хунань был взорван 760-метровый мост. У сооружения истек срок эксплуатации. Видео взрыва опубликовал местный канал New China TV.

Отмечается, что мост уже представлял угрозу после многочисленных ремонтов и истекшего срока эксплуатации.

Перед тем, как старый мост уничтожить, рядом был построен и запущен новый мост.

За взрывом наблюдали туристы и местные жители.

С уничтожением сооружения взрывотехники справились за 10 секунд.

До этого сообщалось, что в Крыму треснула 55-метровая копия Керченского моста. Несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она все еще доступна для пешеходов.
Korrespondent
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