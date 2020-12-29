В Европе опасаются делать прививки

Многие жители европейских стран скептически настроены к вакцинации против коронавируса. Главным образом, людей настораживают сроки, за которые были разработаны и выпущены вакцины от инфекции. По мнению европейцев, работа над вакциной должна продолжаться не один год. Об этом в воскресенье, 27 декабря, пишет Reuters.





Так, проведенные в Польше опросы компанией, показали, что на данный момент менее 40% жителей страны планируют проходить вакцинацию. На нее записалась лишь половина медперсонала варшавской больницы, где была сделана первая в стране прививка.





В Болгарии 45% жителей заявили, что не будут делать прививку, еще 40% планируют подождать, чтобы убедиться в отсутствии негативных побочных эффектов. По данным опроса Alpha Research, менее одного из пяти болгар из приоритетных групп планируют добровольно вакцинироваться.





В Швеции, где общественное доверие к властям высоко, как и в других странах Северной Европы, два человека из трех хотят пройти иммунизацию. Тем не менее, некоторые говорят нет.

Reuters вспоминает, что опрос IPSOS в 15 странах, опубликованный 5 ноября, показал, что 54% французов прошли бы вакцинацию от COVID, если бы она была доступна. Этот показатель составил 64% в Италии и Испании, 79% в Великобритании и 87% в Китае.





Более поздний опрос IFOP, в котором не было сравнительных данных по другим странам, показал, что только 41% жителей Франции готовы вакцинироваться.





Напомним, в странах Европейского союза 27 декабря стартовала кампания массовой вакцинации населения. Как сообщается, вакцинация начнется в разных странах ЕС 27, 28 и 29 декабря. Франция, Португалия, Германия, Италия, Австрия и Испания начинают вакцинацию первыми.



