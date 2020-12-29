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28 декабря 20, 18:33
В Польше будут вакцинировать украинцев от COVID-19
вакцина
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Украинцев бесплатно будут вакцинировать от коронавируса. Но только в Польше.

Пока Украина ищет где бы достать вакцину от коронавируса, Польша заявила о намерении вакцинировать украинских мигрантов. При этом делать это она будет бесплатно. 

Об этом сообщил глава канцелярии премьера страны Михал Дворчик, сообщает "Польское радио". 

"Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививки", - отметил он, добавив, что таким образом бесплатную вакцину могут получить как работники из Украины, так и из любой другой страны. 

Для получения вакцины иностранцам будет достаточно иметь документы, которые подтверждают Польшу, как страну проживания. Никаких других документов, по его словам, не требуется.

Отмечается, что в Польше будут вакцинировать даже тех людей, у которых нет медицинской страховки и даже бездомных. 
telegraf.com.ua
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