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31 декабря 20, 12:38
Китай засекречивает данные о коронавирусе
коронавирус
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В КНР создана специальная комиссия, которая решает, какие данные о происхождении COVID-19 допустить к публикации, а какие - нет, утверждают журналисты.
Власти Китая пресекают попытки обнародовать информацию либо данные исследований о происхождении коронавируса нового типа. Об этом говорится в материале агентства Associated Press (AP), опубликованном в среду, 30 декабря.

Отмечается, что сотрудники агентства пришли к таким выводам после того, как побеседовали с десятками учеными из КНР и других стран и ознакомились с внутренними данными и документами властей.

"Китайское правительство жестко контролирует все исследования, касающиеся происхождения коронавируса, пресекает некоторые из них и активно поддерживает альтернативные теории относительно того, что его источник может быть за пределами Китая", - указано в статье.
В качестве примера журналисты приводят информацию о том, что Пекин пытается помешать ученым и сотрудникам СМИ получить доступ к пещерам, где гнездятся летучие мыши, от которых вирус якобы мог передаться человеку.

Также, утверждает АР, у исследователей, которые работали в упомянутых пещерах, изъяли полученные образцы, и экспертам запретили общаться с представителями СМИ.

Кроме того, в республике создана специальная комиссия, которая решает, какие данные о происхождении COVID-19 допустить к публикации, а какие - нет, говорится в материале.

"Власти КНР опасаются обнародования информации, которая может свидетельствовать об их халатности в препятствовании распространению инфекции", - отметили авторы материала.

Источник: https://korrespondent.net/
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