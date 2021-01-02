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2 января 21, 22:58
В Эстонии заявили о территориальных претензиях к РФ
Хенн Пыллуаас
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Спикер эстонского парламента напомнил о столетнем Тартуском мирном договоре, который сейчас Москва считает только историческим документом.

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении предъявил территориальные претензии к России. По его словам, Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году между РСФСР и Эстонией, является действующим, а значит, часть правобережья реки Нарвы и Печорского района Псковской области принадлежат республике, сообщается на сайте парламента Эстонии.

Пыллуаас напомнил, что в феврале соглашению исполнилось 100 лет. И в рамках документа РФ признала независимость Эстонии и определилась с границами.

"Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня", - отметил политик.

Однако, по его словам, сегодня Кремль признает Тартуский договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим. Дело в том, что когда Эстония вошла в состав СССР, то оспариваемые территории перешли к РСФСР. Таким образом, заявление спикера эстонского парламента можно расценить как территориальные претензии к России.

До этого мы писали, что Франция расширит свою территорию. Организация Объединенных Наций разрешила Франции расширить юрисдикцию на 151 тыс. км2 в Индийском океане.
   
Korrespondent
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