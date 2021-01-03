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3 января 21, 14:52
Японский ученый критикует человечество за реакцию на COVID
COVID-19
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Японский футуролог Мориносукэ Кавагути раскритиковал поведение человечества во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19, в результате чего подобные ситуации в будущем будут повторяться.

Ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути предрек миру новые пандемии. Как сообщает Фраза, ссылаясь на Lenta.ru, в качестве их причин он назвал плохое общее состояние здоровья людей и их нежелание менять образ жизни.

По словам специалиста, в критические моменты люди напуганы и ожидают худшего развития ситуации, однако даже в таких условиях люди не хотят менять образ жизни и не относятся к проблеме серьезно, а «затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было».

При этом «неприятная правда» о плохом здравоохранении во многих странах, а также о распространении диабета и ожирения среди населения Земли останется. «И очевидно это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом», — подчеркнул Кавагути, добавив, что вместо этого люди предпочитают говорить о вакцинации, санитарной профилактике и поддержке экономики правительством.

Кроме того, по его словам, политики и медицинские компании стремятся получить выгоду из сложившихся обстоятельств.

В связи с этим футуролог предсказал, что коронавирус не будет последней смертельной инфекцией, распространившейся по планете.

Напомним, в марте 2020 года известный израильский историк и футуролог Юваль Ной Харари спрогнозировал, что после окончания эпидемии COVID-19, человечество может покорно отказаться от ряда личных свобод в пользу телесной безопасности. По его словам, «коронавирусная» картина, разворачивающаяся на наших глазах, призвана ускорить информационную подготовку к переходу населения к еще более полной цифровизации.
Fraza.ua
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