Провал Северного потока-2 неизбежен - аналитики

Принятие американского оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включающего санкции против газопроводов Турецкий поток и Северный поток-2, означает, что СП-2 либо не будет достроен, либо его не введут в эксплуатацию. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили аналитики центра Atlantic Council.





"Геополитическое значение этого закона невозможно переоценить. Это означает почти неизбежную гибель самого важного энергетического проекта Путина и он не позволяет России ужесточить контроль над поставками природного газа в ЕС", - указано в материале.

Отмечается, что, согласно новым санкциям, страховщики и лицензиаты, которые захотят принять участие в проекте СП-2, попадут в "черные" списки Штатов.





"Введение новых жестких санкций США представляет собой серьезную стратегическую неудачу для Путина и Газпрома. Стоимость незавершенного трубопровода пока оценивается в 11,6 млрд долларов США, в то время как проект также спровоцировал политическую оппозицию продолжающейся зависимости Европы от России в поставках энергии на континент", - пишут аналитики.





По их данным, давно известно об отсутствии экономического обоснования для Северного потока-2. Этот проект - это геополитическое оружие, а санкции США - это попытка разоружить Кремль, утверждают в Центре.



