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4 января 21, 13:29
Провал Северного потока-2 неизбежен - аналитики
Северный поток-2
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Согласно новым санкциям США, страховщики и лицензиаты, которые захотят принять участие в проекте СП-2, попадут в черные списки Штатов.
Принятие американского оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включающего санкции против газопроводов Турецкий поток и Северный поток-2, означает, что СП-2 либо не будет достроен, либо его не введут в эксплуатацию. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили аналитики центра Atlantic Council.

"Геополитическое значение этого закона невозможно переоценить. Это означает почти неизбежную гибель самого важного энергетического проекта Путина и он не позволяет России ужесточить контроль над поставками природного газа в ЕС", - указано в материале.
Отмечается, что, согласно новым санкциям, страховщики и лицензиаты, которые захотят принять участие в проекте СП-2, попадут в "черные" списки Штатов.

"Введение новых жестких санкций США представляет собой серьезную стратегическую неудачу для Путина и Газпрома. Стоимость незавершенного трубопровода пока оценивается в 11,6 млрд долларов США, в то время как проект также спровоцировал политическую оппозицию продолжающейся зависимости Европы от России в поставках энергии на континент", - пишут аналитики.

По их данным, давно известно об отсутствии экономического обоснования для Северного потока-2. Этот проект - это геополитическое оружие, а санкции США - это попытка разоружить Кремль, утверждают в Центре.

Источник: https://korrespondent.net/
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