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5 января 21, 12:40
В Британии объявили третий национальный локдаун
Борис Джонсон
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Гражданам Великобритании разрешается выходить из дома только на прогулку, к врачу или в магазин.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о начале нового национального локдауна в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает BBC.

Джонсон обращаясь к нации подчеркнул, что новый штамм коронавируса распространяется с "пугающей скоростью".

"Наши коллективные усилия работали и продолжали бы работать. Однако одновременно разочаровывает и тревожит то, с какой скоростью распространяется новый штамм. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун", - сказал премьер.

По его словам, ученые считают, что новый штамм вируса является на 50-70% более заразным, поэтому растет вероятность передачи вируса между людьми. Это приводит к большему давлению на больницы, чем когда-либо с начала пандемии.

Так, согласно заявлению главы британского правительства, со вторника, 5 января, английские школы переходят на режим удаленной работы, в школы смогут ходить лишь дети представителей "ключевых" профессий, например, врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов. Гражданам разрешается выходить из дома только на прогулку, к врачу или в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.

В своем обращении к нации Джонсон назвал предстоящие недели "самыми трудным" и добавил, что страна вступает в "последнюю фазу борьбы с пандемией".

При этом он заявил, что придерживается своего предыдущего прогноза об улучшении ситуации к весне. Он также надеется, что "десятки миллионов британцев" будут вакцинированы в ближайшие три месяца.

Напомним, что ранее ВОЗ успокоила панику из-за новой мутации COVID-19 в Британии. Новый подвид коронавируса является более заразным, но не кажется опасным. В ВОЗ все же призвали людей беречь себя.

Источник: https://korrespondent.net/
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