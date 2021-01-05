В Британии объявили третий национальный локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о начале нового национального локдауна в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает BBC.





Джонсон обращаясь к нации подчеркнул, что новый штамм коронавируса распространяется с "пугающей скоростью".





"Наши коллективные усилия работали и продолжали бы работать. Однако одновременно разочаровывает и тревожит то, с какой скоростью распространяется новый штамм. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун", - сказал премьер.





По его словам, ученые считают, что новый штамм вируса является на 50-70% более заразным, поэтому растет вероятность передачи вируса между людьми. Это приводит к большему давлению на больницы, чем когда-либо с начала пандемии.





Так, согласно заявлению главы британского правительства, со вторника, 5 января, английские школы переходят на режим удаленной работы, в школы смогут ходить лишь дети представителей "ключевых" профессий, например, врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов. Гражданам разрешается выходить из дома только на прогулку, к врачу или в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.





В своем обращении к нации Джонсон назвал предстоящие недели "самыми трудным" и добавил, что страна вступает в "последнюю фазу борьбы с пандемией".





При этом он заявил, что придерживается своего предыдущего прогноза об улучшении ситуации к весне. Он также надеется, что "десятки миллионов британцев" будут вакцинированы в ближайшие три месяца.





Напомним, что ранее ВОЗ успокоила панику из-за новой мутации COVID-19 в Британии. Новый подвид коронавируса является более заразным, но не кажется опасным. В ВОЗ все же призвали людей беречь себя.



