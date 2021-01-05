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5 января 21, 12:53
Песков заявил, что Украина ушла за "красные линии"
Дмитрий Песков
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Президент России Владимир Путин не станет "стрелять себе в ногу" чтобы кому-то отомстить, говорит его пресс-секретарь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина ушла за "красные линии", но Владимир Путин ради мести партнерам не станет "стрелять себе в ногу". Об этом Песков сказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

"Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, - это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная", - сказал Песков, комментируя взаимодействие с Киевом.

"Это страшно. Это трагедия, то, что произошло в Украине. Причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. Мы не склонны это [остро] воспринимать. Но когда в Европе происходит переворот - это совсем странно", - заявил Песков, говоря об уходе Украины "за красные линии".

Вместе с тем, он отметил, что продолжается работа с визави России. "Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию", - заключил Песков.

Источник: https://korrespondent.net/
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