Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина ушла за "красные линии", но Владимир Путин ради мести партнерам не станет "стрелять себе в ногу". Об этом Песков сказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.





"Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, - это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная", - сказал Песков, комментируя взаимодействие с Киевом.





"Это страшно. Это трагедия, то, что произошло в Украине. Причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. Мы не склонны это [остро] воспринимать. Но когда в Европе происходит переворот - это совсем странно", - заявил Песков, говоря об уходе Украины "за красные линии".





Вместе с тем, он отметил, что продолжается работа с визави России. "Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию", - заключил Песков.



