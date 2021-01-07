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7 января 21, 11:43
Победа Байдена на президентских выборах утверждена
Байден
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Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков

7 января Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборах.

Как передает CNN, Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков. Заседание продолжается.

Сенат и палата представителей не стали возражать против сертификации голосов выборщиков во всех штатах, ограничившись только Джорджией, Невадой, Мичиганом, Аризоной и Пенсильванией, где небольшой перевес голосов в пользу Байдена особо расстроил Трампа.

Ранее сообщалось, что 6 января в Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить результаты президентских выборов.

В связи с этим, и Сенат, и Палата представителей приостановили работу.

В ходе массовых беспорядков правоохранители задержали не менее 20 человек. В столкновениях участников акции протеста и правоохранителей погибли четыре человека.

Напомним, на президентских выборах 2020 года действующий президент США Дональд Трамп не смог переизбраться, потерпев поражение от кандидата Демократической партии США Джо Байдена.

В то же время он многократно заявлял о непризнании результатов выборов и привлек огромные ресурсы для попыток их оспаривания.
Delo
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