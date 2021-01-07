Что азербайджанцы думают о ситуации в Карабахе?

Более 60% опрошенных жителей Азербайджана считают невозможным совместное проживание с армянами на территории Нагорного Карабаха. При этом только 4,8% респондентов видят совместное проживание возможным.
Соответствующий опрос провел Центр социальных исследований. Уточняется, что в опросе приняли участие 603 респондента - 25,5% мужчин и 74,5% женщин.
Более 60% из опрошенных заявили о невозможности сосуществования с армянами в Карабахе. Интересно, что около 30% опрошенных граждан Азербайджана и вовсе считают карабахский конфликт незавершенным.