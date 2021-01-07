Режим ЧС в Вашингтоне продлен до инаугурации Байдена. ФОТО

В связи с беспорядками в столице США - штурмом Капитолия, в результате которого погибли люди - в Вашингтоне решили продлить режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать 15 дней - до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая пройдет 20 января. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Вашингтона 7 сентября.





Сообщается, что мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер продлила режим чрезвычайной ситуации из-за акций в поддержку действующего президента Дональда Трампа.

- Сегодня протесты переросли в насилие. Многие прибыли в округ с оружием и участвовали в насилии и разрушениях… Они нарушили безопасность Капитолия, и их деструктивное и бунтарское поведение может распространиться, - отметила Баузер.

Она также подчеркнула, что Трамп продолжает "разжигать гнев и насилие", заявляя, что президентские выборы были сфальсифицированы.

Дональд Трамп удалил скандальные твиты, из-за которого на фоне беспорядков в США сервис микроблогов Твиттер заморозил его аккаунт. Ожидается, что доступ будет возобновлен уже 7 января. Об этом в Twitter сообщил журналист агентства Bloomberg Курт Вагнер.

Ранее мы сообщали, что Фейсбук (и принадлежащий ему сервис Инстаграм) и Твиттер заблокировали президента США Дональда Трампа. Первый - на 24 часа, второй - на 12 часов (с возможностью пролонгации и даже полной блокировки в случае). Твиттер скрыл три поста американского лидера, связанные со штурмом Капитолия, однако удалить их должен был сам президент.

Для Трампа соцсети - стратегически важный канал коммуникации, так как президент делает ставку на прямое общение со своими сторонниками, а не на СМИ. Только в Твиттере на Трампа подписаны почти 89 миллионов пользователей.

6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия состоялись масштабные протесты сторонников Дональда Трампа. После заявлений выступившего на митинге Трампа о том, что он никогда не признает поражения, протесты переросли в столкновения с правоохранителями. Протестующие пошли на штурм здания Конгресса (беспрецедентное для США событие!), где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Заседание было сорвано, сенаторы эвакуированы.

В результате этих событий погибли 4 человека, ранения и травмы получили 14 полицейских, 52 участника протестов арестованы. В Вашингтоне введен комендантский час. Только к утру 7 января (по Киеву) удалось возобновить заседание по подсчету голосов выборщиков. До штурма Капитолия протестующими на совместном заседании Конгресса и Сената США успели утвердить только 12 из 538 голосов выборщиков.



