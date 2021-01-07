Великобритания смягчила санкции против оккупированного Крыма

После Brexit британское правительство смягчило санкционный режим в отношении оккупированного Крыма, сообщается на сайте кабмина страны. Теперь британским судам разрешается платить за услуги ГУП «Крымские морские порты », в который входят Керченский рыбный порт, Ялтинский и Евпаторийский торговые порты.





Снимается запрет на оплату услуг филиала «Госгидрографии» и портовых терминалов «Крымских морских портов». Данные положения вступили в силу с 1 января.





Юридическое лицо, планирующее оплату услуг «Крымских морских портов», должно сообщить об этом британскому регулятору OFSI.





Напомним, что санкции в отношении оккупированного Россией Крыма были введены на уровне ЕС, а Великобритания после Brexit получает право изменять санкционный режим.



