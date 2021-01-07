Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
7 января 21, 12:37
Великобритания смягчила санкции против оккупированного Крыма
флаг
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Данные положения вступили в силу с 1 января.
После Brexit британское правительство смягчило санкционный режим в отношении оккупированного Крыма, сообщается на сайте кабмина страны. Теперь британским судам разрешается платить за услуги ГУП «Крымские морские порты », в который входят Керченский рыбный порт, Ялтинский и Евпаторийский торговые порты.

Снимается запрет на оплату услуг филиала «Госгидрографии» и портовых терминалов «Крымских морских портов». Данные положения вступили в силу с 1 января.

Юридическое лицо, планирующее оплату услуг «Крымских морских портов», должно сообщить об этом британскому регулятору OFSI.

Напомним, что санкции в отношении оккупированного Россией Крыма были введены на уровне ЕС, а Великобритания после Brexit получает право изменять санкционный режим.

Источник: https://lenta.ua/
Ещё по теме:
ЕС присоединится к Крымской платформе, - Зеленский
Как борются с COVID-19 в девяти странах Европы?
Россия завезла в оккупированный Крым более 500 тыс. россиян
По Крыму к админгранице везли зенитные установки. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп сделал заявление после решения Конгресса
noimageКонгресс утвердил избрание Байдена президентом США
noimageНа протестах в Вашингтоне погибли четыре человека
noimageМир отреагировал на беспорядки в Вашингтоне
noimageРежим ЧС в Вашингтоне продлен до инаугурации Байдена. ФОТО
Лента новостей