Мир отреагировал на беспорядки в Вашингтоне

Глава МИД Евросоюза Жозеп Боррель назвал происходящее в Вашингтоне "атакой на демократию США и верховенство права".

"В глазах всего мира американская демократия сегодня оказалась в осаде. Это беспрецедентная атака на демократию, институты США и верховенство закона", - написал Боррель в Twitter.

Он подчеркнул, что результаты президентских выборов в США должны соблюдаться.

Также, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал происходящее в Вашингтоне посягательством на демократию и призвал уважать выбор американского народа.

"Насилие против американских институтов - серьезное посягательство на демократию. Я это осуждаю. Необходимо уважать волю и голос американского народа", - написал Ле Дриан на своей странице в Twitter.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал происходящее у вашингтонского Капитолия "постыдным" и призвал к мирной передаче власти в США.

"Постыдные сцены в конгрессе США. США защищают демократию по всему миру, и сейчас жизненно необходима мирная и упорядоченная передача власти", - написал британский премьер в Twitter.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна шокирована ситуацией в Вашингтоне, добавив, что мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии.

"Канада крайне шокирована ситуацией в Вашингтоне. Мирная передача власти имеет фундаментальное значение для демократии - так должно быть и дальше, и так и будет. Мы внимательно следим за развитием событий, наши мысли с американским народом", - написал Шампань в Twitter.

Также, Глава МИД Украины выразил в Twitter обеспокоенность в связи с событиями в Вашингтоне и призвал "как можно быстрее восстановить верховенство права".

На данный момент в здании Конгресса США в Вашингтоне происходят столкновения между правоохранителями и сторонниками действующего президента Дональда Трампа. Полиция использует слезоточивый газ для разгона протестующих. Из-за протестов власти Вашингтона ввели комендантский час.



