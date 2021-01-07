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7 января 21, 13:34
На протестах в Вашингтоне погибли четыре человека
скорая
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Кроме застреленной в Капитолии женщины, еще три человека погибли в районе вокруг здания, сообщили в полиции.
Число погибших во время протестов в Вашингтоне увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти.

Он подтвердил смерть одной женщины от полученного в здании конгресса огнестрельного ранения, а также сообщил о трех других смертях.

"В дополнение к этому сегодня поступили данные, что в районе вокруг здания Капитолия также умерли еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти", - сказал Конти.

Он также отметил, что в Вашингтоне более 50 человек задержано после введения комендантского часа из-за беспорядков.

"По состоянию на 21:30 мы произвели 52 задержания", - заявил Конти.

По его словам, 26 из них произошли у здания Капитолия. Большей части задержанных вменяют нарушение самого режима комендантского часа. Еще несколько человек были также арестованы за нарушение правил ношения оружия или незаконное владение оружием.

Источник: https://korrespondent.net/
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