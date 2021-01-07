Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США

Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг, 7 января, на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся президентских выборах, о чем свидетельствуют результаты обсуждения.





При этом Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков.





Эта процедура окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.





Обсуждение проходило на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, в ходе которых сторонники действующего главы государства пытались штурмовать здание Конгресса США, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодателей эвакуировали в безопасные места. Позже силовики при помощи слезоточивого газа зачистили здание Конгресса.



