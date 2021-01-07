Трамп сделал заявление после решения Конгресса

Президент США Дональд Трамп в четверг, 7 января, пообещал мирно передать власть избранному президенту Джо Байдену после того, как Конгресс утвердил итоги выборов. При этом Трамп до сих пор не признает результаты голосования. Об этом говорится в его заявлении, сообщает CNN.





Комментируя этот шаг, Трамп заявил, что он "знаменует конец величайшего первого президентского срока в истории".





"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают мои слова, тем не менее, 20 января будет стандартная передача власти", - говорится в заявлении Трампа.





Он также подчеркнул, что продолжит борьбу за то, чтобы учитывались "только законные голоса".





"Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой", - добавил Трамп.





Этому заявлению предшествовало совместное заседание обеих палат Конгресса США, на котором было утверждено избрание Байдена президентом.



