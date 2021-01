Трампу могут объявить импичмент уже завтра: что известно

В пятницу, 8 января около 60 демократических членов Палаты представителей США поддержали новые статьи об импичменте президента Дональда Трампа в связи с беспорядками в среду.

Об этом сообщила конгрессмен Ильхан Омар в Твиттере в четверг 7 января.

По ее словам, десятки законодателей поддержали резолюцию, которую она и другие члены, включая Рашиду Тлайб, Александрию Окасио-Кортес и Кори Буш, предложили ранее.

We're up to nearly 60 members. Keep the calls coming - (202) 224-3121 pic.twitter.com/dBPS7F76Fy

— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 7, 2021









При этом к голосовавшим "за" позднее присоединились еще несколько человек.





В то же время бывший глава администрации Трампа Джон Келли заявил, что проголосовал бы за отстранение президента от должности, если бы он по-прежнему входил в состав кабинета министров.





В свою очередь конгрессмен Ильхан Омар сообщила , что импичмент может состояться уже 9 января.





Стоит отметить, что исполняющий обязанности генерального прокурора округа Колумбия Майкл Шервин не исключил возможность того, что в отношении президента Трампа будет проводиться расследование в связи с беспорядками в Капитолии. Он сказал, что "все актеры" будут рассмотрены.





Напомним, что ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к вице-президенту Майку Пенсу из-за попыток сторонников действующего президента США захватить Капитолий.