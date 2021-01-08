Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 января 21, 08:53
Трампу могут объявить импичмент уже завтра: что известно
Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
8 января около 60 демократических членов Палаты представителей США поддержали новые статьи об импичменте президента Дональда Трампа в связи с беспорядками в среду.

В пятницу, 8 января около 60 демократических членов Палаты представителей США поддержали новые статьи об импичменте президента Дональда Трампа в связи с беспорядками в среду. 

Об этом сообщила конгрессмен Ильхан Омар в Твиттере в четверг 7 января.

По ее словам, десятки законодателей поддержали резолюцию, которую она и другие члены, включая Рашиду Тлайб, Александрию Окасио-Кортес и Кори Буш, предложили ранее.

We're up to nearly 60 members. Keep the calls coming - (202) 224-3121 pic.twitter.com/dBPS7F76Fy

— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 7, 2021



При этом к голосовавшим "за" позднее присоединились еще несколько человек. 

В то же время бывший глава администрации Трампа Джон Келли заявил, что проголосовал бы за отстранение президента от должности, если бы он по-прежнему входил в состав кабинета министров.

В свою очередь конгрессмен Ильхан Омар сообщила, что импичмент может состояться уже 9 января.

Стоит отметить, что исполняющий обязанности генерального прокурора округа Колумбия Майкл Шервин не исключил возможность того, что в отношении президента Трампа будет проводиться расследование в связи с беспорядками в Капитолии. Он сказал, что "все актеры" будут рассмотрены.

Напомним, что ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к вице-президенту Майку Пенсу из-за попыток сторонников действующего президента США захватить Капитолий. 
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Книга племянницы Трампа установила рекорд продаж
В резиденцию Трампа проникли подростки с автоматом
Трамп неожиданно покинул пресс-конференцию. ВИДЕО
У США есть вооружение, о котором никто не знает, - Трамп
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Беспорядки у Капитолия: возбуждено более 50 дел
noimageЧлены команды Трампа массово уходят в отставку
noimageКанада не согласна с суммой компенсации $150 тыс. от Ирана
noimageНа Рождество в мире обновлен COVID-рекорд
noimageВ Европе ухудшается ситуация с коронавирусом
Лента новостей