На Рождество в мире обновлен COVID-рекорд

За минувшие сутки в мире выявили рекордные 820 тысяч новых случаев коронавирус, свидетельствуют данные сайта Worldometers в пятницу, 8 января.

При этом за сутки умерло 14 670 пациентов с COVID-19.





Всего с начала пандемии диагностировано 88,5 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 63,6 миллиона больных вылечились, 1 906 749 пациента - умерли.





Отметим, Украина занимает 11 место по заболеваемости коронавирусом в Европе и 20-е в мире.





Как известно, несмотря на снижение суточного прироста COVID-19, с 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения.





Как объяснили в Минздраве, не отказались от локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией и опытом других стран. Там говорят, что нагрузка на систему здравоохранения продолжает оставаться стабильно высокой.