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8 января 21, 08:55
На Рождество в мире обновлен COVID-рекорд
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За сутки в мире обнаружили более 800 тысяч заболевших коронавирусом. С начала пандемии число инфицированных приближается к 90 миллионам.

За минувшие сутки в мире выявили рекордные 820 тысяч новых случаев коронавирус, свидетельствуют данные сайта Worldometers в пятницу, 8 января.

При этом за сутки умерло 14 670 пациентов с COVID-19.

Всего с начала пандемии диагностировано 88,5 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 63,6 миллиона больных вылечились, 1 906 749 пациента - умерли. 

Отметим, Украина занимает 11 место по заболеваемости коронавирусом в Европе и 20-е в мире.

Как известно, несмотря на снижение суточного прироста COVID-19, с 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения.

Как объяснили в Минздраве, не отказались от локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией и опытом других стран. Там говорят, что нагрузка на систему здравоохранения продолжает оставаться стабильно высокой.
Korrespondent
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