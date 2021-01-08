Члены команды Трампа массово уходят в отставку

Несколько официальных лиц, связанных с командой президента США Дональда Трампа, заявили, что уходят в отставку после захвата Капитолия. Об этом сообщает DW в четверг, 7 января.





В частности, с поста уходит заместитель советника Трампа по вопросам безопасности Мэтт Поттингер, отвечавший за вопросы, связанные с политикой Вашингтона в отношении Китая и Северной Кореи. По данным американских СМИ, он объяснил это событиями в Капитолии накануне. Вскоре его отставку подтвердил в Twitter советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, который и сам, по данным "многочисленных источников" CNN, также рассматривает возможность покинуть свой пост.





Кроме того, СNN пишет о намерении заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политической координации Кристофера Лидделла уйти с должности.





В то же время Reuters со ссылкой на источники сообщила об увольнении старшего директора по России и европейских дел Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме - Райана Талли.





Спецпосланник президента США по Северной Ирландии и бывший и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвени сообщил, что покидает свой дипломатический пост в знак протеста.





"Я не могу остаться после вчерашнего", - заявил Малвени в эфире CNBC, добавив, что накануне вечером позвонил госсекретарю Майку Помпео, чтобы сообщить о своей отставке.





"Те, кто решил остаться, - а я говорил с некоторыми - решили это сделать, так как боятся, что президент может назначить (на их места - ред.) еого-то еще хуже", - говорит он.





Также покинули должности пресс-секретарь Белого дома по протокольным (социальным) вопросам Анна Кристина Рикки Ничета и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюс. Последняя заявила, что "глубоко обеспокоена" штурмом Конгресса.





"Я считала за честь служить в администрации Трампа и гордиться политикой, которую мы проводим. Как человек, который работал в залах Конгресса, я была глубоко обеспокоена тем, что увидела сегодня (6 января - ред.)", - отметила Мэттьюс.





Наконец, в отставку также подала руководитель аппарата первой леди США Мелании Трамп - Стефани Гришэм, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома и директора по связям с общественностью.





Напомним, что ранее в Капитолий прорвались сторонники Трампа. Заседание приостановили через считанные минуты после начала. Затем Конгресс все же подтвердил избрание Джо Байдена президентом США. Всего на протестах в Вашингтоне погибли четыре человека.





В связи с этим лидер Конгресса призвала к досрочному уходу Трампа. Пэлоси обратилась к Пенсу с призывом применить 25-ую поправку Конституции и заменить Трампа на должности.



