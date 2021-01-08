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8 января 21, 11:00
Беспорядки у Капитолия: возбуждено более 50 дел
Беспорядки у Капитолия
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Подозреваемым пока инкриминируют незаконное проникновение и нападение. Однако этот список намерены расширить.
В связи с беспорядками в Вашингтоне, в частности у здания Конгресса США, власти предъявили обвинения 55 лицам. Об этом в четверг, 7 января, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что подозреваемым в основном инкриминируют незаконное проникновение и нападение. Однако одного мужчину задержали у Капитолия с полуавтоматической винтовкой и одиннадцатью коктейлями Молотова.

При этом, заявил изданию и. о. прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин, в будущем будут выдвигаться и другие обвинения.

Также Шервин уточнил, что 15 из упомянутых 55 дел планируют возбудить на федеральном уровне, а 40 - на уровне столицы.

По данным СМИ, подозреваемых могут также обвинить в сговоре и участии в мятеже и беспорядках.

Напомним, действующий президент Дональд Трамп осудил атаку на Капитолий и заявил, что все виновные в случившемся в Вашингтоне понесут наказание.

Источник: https://korrespondent.net/
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