Рискнула всем в 50 лет: история женщины, сбежавшей в Мексику

Количество украинцев, которые готовы переехать на постоянное жительство за границу в последние годы значительно увеличивается. Оно и понятно, ведь с плохой экономикой и не совсем идеальными чиновниками большинство людей просто не хотят мириться.

Бытует мнение, что в другую страну желают переехать только молодые люди, но, как показывает практика, жизнь 50-60-летних людей, которые стремятся покинуть родную страну, может сложиться довольно удачно. С этим столкнулась 50-летняя американка Джанет Блазер, потерявшая работу в издательском деле в Калифорнии, и рискнувшая отправиться в неизведанную ей Мексику, открыть успешный бизнес и наконец-то зажить счастливой жизнью, пишет CNBC.

"В 2006 году в молитвах я собрала чемоданы и поехала одна из Калифорнии в Масатлан, Мексика, красочный курортный город на побережье Тихого океана. Я никого там не знала. Но в 50 лет, когда в центре моего внимания была следующая половина жизни, я решила сделать упор на поиск своего счастья. Я знала, что не найду этого в Санта-Крус, где Интернет лишил меня карьеры репортера в местной газете.

То, что делало людей счастливыми, делало меня беспокойной и неудовлетворенной. Я постоянно чувствовала, что мне чего-то недостает. Я видела, как друзья покупали дома за миллионы долларов, дорогие машины и новейшие телефоны. Это было похоже на игру, в которой невозможно выиграть - и мне больше не хотелось играть.





В первый год в Масатлане я прожила на общую сумму 9500 долларов (5000 долларов сбережений и 4500 долларов от постоянной работы онлайн-редактора). Затем я начала бизнес, о котором мечтала - издавала журнал об искусстве и развлечениях в течение девяти лет.





В 2019 году я самостоятельно опубликовала книгу "Почему мы уехали: антология американских женщин-эмигрантов". Продажи через Amazon приносят около 100 долларов в месяц, и я вкладываю их прямо в свои сбережения".





С тех пор, как книга была опубликована, Джанет Блазер получила известия от тысяч людей, которые поделились своим опытом жизни в Мексике и были вдохновлены и воодушевлены историями из книги: "Мне очень приятно читать их комментарии и узнавать об их жизни. Почему-то кажется, что быть иностранцем, эмигрантом делает всех нас скромными и очень человечными"



