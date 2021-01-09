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9 января 21, 15:19
Власти Индонезии подтвердили авиакатастрофу Boeing 73. ВИДЕО
Boeing 737
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Информация об авиакатастрофе в Индонезии подтверждена официально. Самолет разбился в Яванском море возле острова Мале.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, передает местный портал detik.

"Да, это произошло недалеко от острова Мале", - ответил министр на вопрос, подтверждается ли авиакатастрофа.

Он также подчеркнул, что представители власти в ближайшее время выступят с пресс-конференцией, на которой сообщат детали трагедии.

По уточненной информации, на борту находились 59 пассажиров и членов экипажа.

Как сообщает CNN Indonesia, в сети появилось видео с места возможной авиакатастрофы.



По данным издания, сегодня в районе островов, возле которых мог разбиться Boeing, нашли обломки, а также части тел. Все это обнаружили местные рыбаки. Они вышли в море на поиски после того, как услышали взрыв.


Как написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter, посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров самолета индонезийской компании Sriwijaya Air.

"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", - написал дипломат.

Напомним, 9 января стало известно, что с самолетом рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air потеряли связь авиадиспетчеры в Индонезии вскоре после вылета лайнера из столицы страны Джакарты.

Речь идет о самолете серии Boeing 737-500.

Пунктом назначения воздушного судна, принадлежащего компании Sriwijaya Air, являлся город Понтианак. Лайнер мог потерять в высоте порядка 3 тыс. м после взлета.

В министерстве транспорта страны подчеркнули, что сведения о потере связи с самолетом являются достоверными.

"Последний контакт был в 14:40", — отметил президент государственного аэронавигационного агентства Индонезии AirNav Новие Риянто в беседе с изданием Republika.

Он также пообещал предоставить дополнительную информацию, как только она появится. Власти Индонезии инициировали поисковую операцию.
censor.net.ua
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