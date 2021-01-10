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10 января 21, 11:43
В США мужчина устроил стрельбу по прохожим: есть убитые
пистолет
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В США произошла стрельба, в результате которой погибли 4 человека, двое получили ранения

В американском штате Иллинойс 32-летний мужчина открыл хаотичную стрельбу по прохожим, которые случайно попадались ему на пути, в результате чего четверо человек были убиты и двое ранены.

Об этом сообщает телеканал NBC Chicago.

По данным издания нескольких человек 32-летний преступник Джейсон Найтингейл убил в Чикаго и в Эванстоне, в пригороде Чикаго на расстоянии 19 км от него.

Как сообщили в полиции, стрельбу открыл 32-летний Джейсон Найтингейл. Первый инцидент с его участием произошел 9 января в 13:50 по местному времени (21:50 – по Киеву, - Авт.) в Чикаго в районе гайд-парка. Преступник зашел в гараж, где застрелил 30-летнего студента Чикагского университета, сидевшего в автомобиле.

Затем Найтингейл отправился в соседний квартал, зашел в жилой дом и застрелил там охранника и 77-летнюю женщину. После этого стрелок, угрожая оружием, угнал у своего знакомого автомобиль.

В одном из районов Чикаго он ограбил магазин и застрелил 20-летнего мужчину. Находившаяся там 81-летняя женщина получила огнестрельные ранения и была госпитализирована в критическом состоянии.

Позже Найтингейл совершил несколько выстрелов в автомобиль, в котором находилась женщина с 15-летней дочерью. Подросток получила ранение в голову и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Затем мужчина вернулся к магазину, который ограбил до этого, и совершил несколько выстрелов в сторону прибывших на место полицейских машин.

Полицейские задержали стрелка после того, как ранили его. Вскоре Джейсон Найтингейл скончался в больнице.
telegraf.com.ua
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