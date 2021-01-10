Авиакатастрофа в Индонезии: обнаружены останки тел

В водах Яванского моря обнаружены останки тел пассажиров самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение накануне вблизи столицы Индонезии Джакарты. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил портал Detik.





"Предположительно, останки тел были доставлены на берег и уже отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников", - сообщил представитель столичного управления правоохранительных органов Умар Шахаб.





Также, по его словам, были обнаружены некоторые обломки, которые могут принадлежать упавшему лайнеру.





Отмечается, к предполагаемому месту авиакатастрофы ВМС Индонезии направили десять кораблей и около 40 водолазов, которым предстоит обследовать его.





Напомним, накануне стало известно, что Boeing 737-500 рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты, но вскоре резко потерял высоту и упал в Яванское море недалеко от острова Лаки. На борту находились 65 человек, включая десятерых детей и 12 членов экипажа.





По неизвестным причинам, утверждают спасатели, лайнер аварийных сигналов не подавал.



