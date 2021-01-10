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10 января 21, 14:45
В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса
коронавирус
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Китайское правительство ужесточает меры по борьбе с распространением инфекции в провинции Хэбэй.
Новым очагом распространения коронавируса стала, судя по всему, китайская провинция Хэбэй, расположенная в непосредственной близости от Пекина. По данным на субботу, 9 января, число заражений там, несмотря на уже действующие карантинные меры, за последние два дня почти увеличилось и составляет около 350 случаев. 7 января сообщалось о 234 заболевших.

В связи с этим правительство КНР ужесточает меры по борьбе с распространением инфекции в регионе. По данным государственных СМИ, 9 января в столице провинции с 11-миллионным населением - городе Шицзячжуан - были закрыты все линии метро. Ранее там также перестали ходить автобусы.
Жесткие карантинные меры в провинции Хэбэй

Днем ранее, 8 января, власти закрыли на карантин Шицзячжуан и другой крупный город провинции - Синтай, население которого составляет семь миллионов человек. Без специального разрешения жители этих городов теперь не могут выезжать из них. Транспортное сообщение с мегаполисами также было прервано.

К 9 января власти провинции Хэбэй протестировали на коронавирус несколько миллионов человек. Благодаря этому было выявлено 32 новых случая заражения, причем 16 из них являлись бессимптомными. Причина новой вспышки коронавируса в Китае, который благодаря жестким карантинным мерам весной 2020 года сумел ограничить распространение инфекции в относительно короткий срок, пока остается неизвестной.

Статистика заражений коронавирусом в мире

Вирус SARS-CoV-2, заражение которым может привести к развитию опасного легочного заболевания COVID-19, был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. С тех пор эта инфекция была выявлена у 89 млн жителей планеты. Более 1,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались по всему миру с начала пандемии. Преодолеть последствия заражения коронавирусом, по данным сайта Worldometers, удалось как минимум 64 млн пациентов.

Источник: https://korrespondent.net/
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