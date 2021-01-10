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10 января 21, 14:49
В Испании возросло число жертв снежной бури
Испания
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Непогоду - со снегопадами, порывистым ветром и дождями - власти назвали сильнейшей за последние 50 лет.
В Испании в результате снежной бури погибли четыре человека. Об этом заявил министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Хосе Луис Абалос на пресс-конференции в воскресенье, 10 января.

Абалос выразил свои соболезнования "членам семей и друзьям четырех жертв" бури.

Буря, накрывшая Испанию, сопровождается снегопадами, сильными порывами ветра и дождями. Власти страны уже назвали ее самой сильной за последние 50 лет. Правительство также призвало жителей оставаться дома.

Напомним, что ранее Мадрид накрыли крупнейшие за десятилетие снегопады. В городе уровень стихийной опасности повысили до самого высокого впервые с момента введения системы градации в 2007 году.

Источник: https://korrespondent.net/
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