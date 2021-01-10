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10 января 21, 14:55
В США арестовали захватчиков Капитолия
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Среди задержанных есть и мужчина, выносивший из здания кафедру спикера Палаты представителей.
Участников штурма Капитолия в США взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США в воскресенье, 10 января.

Среди арестованных Джейкоб Энтони Чансли - прорвавшийся в Конгресс с раскрашенным лицом, меховой шапкой и с рогами. Его взяли под стражу по обвинениям, которые включают насильственное проникновение и хулиганство.

Также задержан мужчина из Флориды, сфотографированный, когда выносил из здания кафедру спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Им оказался 36-летний Адам Джонсон, который обвиняется среди прочего в хищении государственного имущества и насильственном проникновении.

Наконец, среди обвиняемых есть законодатель из Западной Вирджинии Деррик Эванс, который публиковал в интернете видео себя стоящего возле здания с поклонниками Трампа, а затем входящего внутрь.

Ранее мы писали, что у Капитолия обнаружен пикап с 11 бомбами и оружием. Авто принадлежит 70-летнему американцу, которому предъявили обвинения в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

Добавим, что штурмовавших Капитолий увольняют с работы. Работу из-за участия в штурме Капитолия потеряли как минимум три человека. Их опознали на фото и видео с места событий. Также среди задержанных есть русскоязычные.

Источник: https://korrespondent.net/
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