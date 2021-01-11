Мировая пресса о штурме Капитолия

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа 6 января штурмом взяли Капитолий, в котором собрались члены Конгресса для формального утверждения итогов президентской гонки, которую выиграл Джо Байден.

В ходе штурма при тех или иных обстоятельствах погибли пять человек. Участники беспорядков были разогнаны полицией и силами спецназа. Работа Конгресса была прервана на несколько часов, но после этого конгрессмены все-таки утвердили результаты выборов.

Трамп пытался заблокировать процедуру утверждения победы Байдена. Перед штурмом он собрал своих сторонников на митинг, где выступил с большой речью, в которой, среди прочего, призвал пойти к Капитолию и поприветствовать конгрессменов-республиканцев, выступивших с возражениями против результатов выборов.

"Потому что мы никогда не вернем нашу страну слабостью. Вы должны показать силу и быть сильными", - заявил американский лидер.

Эти слова были восприняты как призыв к насилию. Сейчас в США обсуждают варианты возможного ухода Трампа с поста президент досрочно. Корреспондент.net рассказывает, что мировые СМИ думают о происходящем.

США Трампа напоминают предгитлеровскую Германию

National Interest, США Серьезный вопрос, который стоит перед Америкой, - это вопрос, направится ли страна по тому же пути, что и веймарская Германия? В своей книге Американская цель Аарон Сибариум написал, что есть некоторые явные совпадения с той предгитлеровской этой в США. Например, треть всех демократов и республиканцев теперь уверены, что политическое насилие может быть оправдано. То есть доля людей, которые уверены, что можно применять силу для защиты "правильных" политических мнений, выросла в четыре раза по сравнению с 2017 годом. Эта печальная статистика отражает скорость и пугающую симметрию поляризации нашего общества. Мы видим крушение тех норм, которые были призваны помочь людям с полярными взглядами ужиться друг с другом. Есть возможность того, что поляризация станет намного хуже. Как выяснили на собственном опыте еще немецкие социал-демократы в Веймарской республике, когда на политическое насилие отвечаешь насилием, вызвавшие первоначальную жестокость причины никуда не уходят. Напротив, ответное насилие углубляет первоначальную обиду, а это плодит все новую и новую жестокость. Логичный финал эры Трампа Der Spiegel, Германия Подобные государственному перевороту сцены штурма Капитолия в Вашингтоне - это логичный финал эры Трампа... Попытка переворота, устроенная проигравшими на выборах, - это кажущийся абсурдным, но ужасающий финал лихорадочного бреда, зловещим режиссером которого был Дональд Трамп, самопровозглашенный президент "закона и порядка", которому содействовали заметно радикализованная Республиканская партия и ультраправые пропагандистские СМИ. События такого рода известны из других стран. Из "государств-банкротов" и репрессивных режимов. Но не из США, страны, превозносящей себя как колыбель и защитницу западной демократии... В эту историческую среду, этот день позора для демократии США, главный белый мужчина страны часами, бездействуя, наблюдал за реальными последствиями своего реалити-шоу. США ушли с мировой арены Le Temps, Швейцария Американским институтам удалось пройти "стресс-тест"... Переворот провалился. Но эти учреждения расшатались до невообразимой степени... Американская демократия устояла, но очень ослабла. Она сама наблюдала за тем, как умирает... Президентство Трампа привело бы к демократической катастрофе, поскольку соблюдения одних лишь форм законности недостаточно. Для здоровья и выживания демократии необходимы неписаные правила: уважение к противнику, к истине, к гражданам, к избирательному праву, к честной игре... У США больше нет никакого авторитета, никакой мягкой силы, они больше никого не вдохновляют и полностью отсутствуют на мировой арене. Они терпят чрезвычайно серьезные кибератаки, никак не реагируя, и крайне плохо справляются с пандемией. Теперь они радуют автократов всего мира событиями в Капитолии. Отголоски постсоветских восстаний New York Times, США Для всех, кто в течение трех последних десятилетий освещал политические беспорядки на территориях бывшего СССР, толпа, штурмовавшая Капитолий, выглядела шокирующе знакомой, вплоть до стиля одежды и знамен, трубящих о, казалось бы, проигранных делах. По рвению и стилю эта толпа напоминала разношерстные группы, захватившие контроль над зданием парламента в Москве в 1993 году, требуя возрождения СССР. Почти такие же сцены развернулись два десятилетия спустя, когда самопровозглашенные ополченцы штурмовали областной совет в Донецке, крупном промышленном городе на востоке Украины, а ныне столице сепаратистской пророссийской "народной республики". Тогда было характерно эрзац-военное обмундирование - камуфляжные куртки, старые ботинки, черные шерстяные шапки и банданы, как и флаги давно умерших и, как мы все предполагали, надежно похороненных дел. В Донецке это были не только красный флаг несуществующего Советского Союза и черно-желто-белый триколор давно ушедшей в прошлое царской империи. Если бы Капитолий штурмовали черные, их бы расстреляли Financial Times, Британия Через четыре года после того, как Трамп в своей инаугурационной речи предупредил об "американском побоище", он его получил. Картины того, как мятежники, некоторые из которых были вооружены, громили Конгресс, навсегда останутся позором американской демократии… Но никто не должен изображать удивление. Господин Трамп обещал "вернуть контроль" еще до того, как вступил в должность. Во время подготовки к прошлогодним президентским выборам Трамп неоднократно предсказывал, что они будут самыми коррумпированными в истории Америки. Со времени поражения он распространял эту ложь еще громче… Одной из причин, по которой толпе удалось так легко прорваться в Конгресс, является то, что многие сотрудники полиции Капитолия ей явно симпатизировали. Некоторые из них даже делали селфи с мятежниками в здании Капитолия. Контраст с тем, как обращались в июне прошлого года с протестующими из числа движения Black Lives Matter, когда правоохранительные органы жестоко очистили Лафайетт-сквер… был разительным. Если бы эти афроамериканские протестующие попытались штурмовать Капитолий или Белый дом, мало сомнений в том, что были бы применены пули. "Нелиберальные демократии" радуются Liberation, Франция В "нелиберальных демократиях", среди врагов США, диктатур и режимов-сторонников американского миллиардера, вторжение приверженцев Трампа на Капитолийский холм вызвало иронию, критику и новую поддержку действующего президента. "Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно - утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим", - написал в Facebook Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. После выборов Трампа четыре года назад, в которых Кремль участвовал посредством агрессивной кампании вмешательства и дезинформации, россияне упивались институционным и политическим беспорядком, в который погрузилась Америка.

США Трампа напоминают предгитлеровскую Германию

National Interest, США

Серьезный вопрос, который стоит перед Америкой, - это вопрос, направится ли страна по тому же пути, что и веймарская Германия? В своей книге Американская цель Аарон Сибариум написал, что есть некоторые явные совпадения с той предгитлеровской этой в США.

Например, треть всех демократов и республиканцев теперь уверены, что политическое насилие может быть оправдано. То есть доля людей, которые уверены, что можно применять силу для защиты "правильных" политических мнений, выросла в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

Эта печальная статистика отражает скорость и пугающую симметрию поляризации нашего общества. Мы видим крушение тех норм, которые были призваны помочь людям с полярными взглядами ужиться друг с другом. Есть возможность того, что поляризация станет намного хуже.

Как выяснили на собственном опыте еще немецкие социал-демократы в Веймарской республике, когда на политическое насилие отвечаешь насилием, вызвавшие первоначальную жестокость причины никуда не уходят. Напротив, ответное насилие углубляет первоначальную обиду, а это плодит все новую и новую жестокость.

Логичный финал эры Трампа

Der Spiegel, Германия

Подобные государственному перевороту сцены штурма Капитолия в Вашингтоне - это логичный финал эры Трампа...

Попытка переворота, устроенная проигравшими на выборах, - это кажущийся абсурдным, но ужасающий финал лихорадочного бреда, зловещим режиссером которого был Дональд Трамп, самопровозглашенный президент "закона и порядка", которому содействовали заметно радикализованная Республиканская партия и ультраправые пропагандистские СМИ.

События такого рода известны из других стран. Из "государств-банкротов" и репрессивных режимов. Но не из США, страны, превозносящей себя как колыбель и защитницу западной демократии...

В эту историческую среду, этот день позора для демократии США, главный белый мужчина страны часами, бездействуя, наблюдал за реальными последствиями своего реалити-шоу.

США ушли с мировой арены

Le Temps, Швейцария

Американским институтам удалось пройти "стресс-тест"... Переворот провалился. Но эти учреждения расшатались до невообразимой степени... Американская демократия устояла, но очень ослабла. Она сама наблюдала за тем, как умирает...

Президентство Трампа привело бы к демократической катастрофе, поскольку соблюдения одних лишь форм законности недостаточно. Для здоровья и выживания демократии необходимы неписаные правила: уважение к противнику, к истине, к гражданам, к избирательному праву, к честной игре...

У США больше нет никакого авторитета, никакой мягкой силы, они больше никого не вдохновляют и полностью отсутствуют на мировой арене. Они терпят чрезвычайно серьезные кибератаки, никак не реагируя, и крайне плохо справляются с пандемией. Теперь они радуют автократов всего мира событиями в Капитолии.

Отголоски постсоветских восстаний

New York Times, США

Для всех, кто в течение трех последних десятилетий освещал политические беспорядки на территориях бывшего СССР, толпа, штурмовавшая Капитолий, выглядела шокирующе знакомой, вплоть до стиля одежды и знамен, трубящих о, казалось бы, проигранных делах.

По рвению и стилю эта толпа напоминала разношерстные группы, захватившие контроль над зданием парламента в Москве в 1993 году, требуя возрождения СССР.

Почти такие же сцены развернулись два десятилетия спустя, когда самопровозглашенные ополченцы штурмовали областной совет в Донецке, крупном промышленном городе на востоке Украины, а ныне столице сепаратистской пророссийской "народной республики".

Тогда было характерно эрзац-военное обмундирование - камуфляжные куртки, старые ботинки, черные шерстяные шапки и банданы, как и флаги давно умерших и, как мы все предполагали, надежно похороненных дел. В Донецке это были не только красный флаг несуществующего Советского Союза и черно-желто-белый триколор давно ушедшей в прошлое царской империи.

Если бы Капитолий штурмовали черные, их бы расстреляли

Financial Times, Британия

Через четыре года после того, как Трамп в своей инаугурационной речи предупредил об "американском побоище", он его получил. Картины того, как мятежники, некоторые из которых были вооружены, громили Конгресс, навсегда останутся позором американской демократии…

Но никто не должен изображать удивление. Господин Трамп обещал "вернуть контроль" еще до того, как вступил в должность. Во время подготовки к прошлогодним президентским выборам Трамп неоднократно предсказывал, что они будут самыми коррумпированными в истории Америки. Со времени поражения он распространял эту ложь еще громче…

Одной из причин, по которой толпе удалось так легко прорваться в Конгресс, является то, что многие сотрудники полиции Капитолия ей явно симпатизировали. Некоторые из них даже делали селфи с мятежниками в здании Капитолия.

Контраст с тем, как обращались в июне прошлого года с протестующими из числа движения Black Lives Matter, когда правоохранительные органы жестоко очистили Лафайетт-сквер… был разительным. Если бы эти афроамериканские протестующие попытались штурмовать Капитолий или Белый дом, мало сомнений в том, что были бы применены пули.

"Нелиберальные демократии" радуются

Liberation, Франция

В "нелиберальных демократиях", среди врагов США, диктатур и режимов-сторонников американского миллиардера, вторжение приверженцев Трампа на Капитолийский холм вызвало иронию, критику и новую поддержку действующего президента.

"Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно - утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим", - написал в Facebook Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам.

После выборов Трампа четыре года назад, в которых Кремль участвовал посредством агрессивной кампании вмешательства и дезинформации, россияне упивались институционным и политическим беспорядком, в который погрузилась Америка.