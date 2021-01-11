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11 января 21, 10:35
Париж избавится от Елисейских полей, превратив их в сад
Елисейские поля
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На это планируется потратить 250 миллионов евро.

Знаменитые Елисейские поля в Париже  превратят в "необыкновенный сад", на что будет потрачено около 250 миллионов евро. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на мэра французской столицы Анн Идальго. 

Президент Комитета Елисейских полей Жан-Ноэль Рейнхардт пояснил, что в последние годы многим французам Елисейские поля кажутся "изношенными", несмотря на то, что проспект считается самым красивым в мире.

- Легендарный проспект за последние 30 лет утратил свое великолепие. Он был постепенно оставлен парижанами и пострадал от нескольких кризисов, - подчеркнули в Комитете.

Мэр Идальго сообщила, что  работы на 1,9-километровом участке начнутся после проведения в городе Олимпийских игр - они пройдут летом 2024 года.  Закончить работы планируется к 2030 году. Благодаря обновлению планируется вдвое увеличить количество пешеходных и зеленых зон, создать туннели из деревьев для улучшения качества воздуха.

Елисейские поля - центральная улица Парижа, одна из главных магистралей VIII округа французской столицы. Елисейские поля простираются от площади Конкорд до Триумфальной арки. Длина — 1915 м, ширина — 71 м. Считается не только одним из самых прекрасных мест в мире, но и одним из самых дорогих.   Елисейские поля называют одной из лучших улиц в Париже и, согласно расхожему стереотипу, - "самой красивой авеню в мире" .
kp.ua
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