Крушение Boeing в Индонезии: названа вероятная причина

Самолет Boeing 737-524 при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности, что могло стать причиной его крушения. Об этом со ссылкой на представителя Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади сообщает издание Detik.





"Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза", - говорится в сообщении.





Отмечается, что при этом "все самолеты, находившиеся в тот момент в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность". К тому же, как отметил Сэптиади, видимость составляла около двух километров.





Ранее сообщалось, что рухнувший в Индонезии Boeing 737-524 разбился при ударе о воду. Следователи исключили возможность разрыва самолета в воздухе.





Напомним, что 9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. На борту находились более 60 человек. Прежде чем пропасть со связи самолет за минуту потерял три тысячи метров высоты.



