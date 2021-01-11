Мощный взрыв в Роттердаме: повреждены дома и авто

В нидерландском Роттердаме рано утром в понедельник, 11 января, произошел сильный взрыв, который повредил семь домов и автомобили, сообщает полиция Роттердама в Twitter.





"Сильный взрыв на улице около 3 часов утра в Роттердаме вызвал повреждения окон в семи домах. Также были повреждены машины. Никто не пострадал, пострадавшим жителям не пришлось покидать свои дома, но удар и шок были большими", - говорится в сообщении.





Расследование причин взрыва в Роттердаме продолжается, и полиция просит поделиться информацией с видеорегистраторов или камер видеонаблюдения.





Местные СМИ сообщают, что по предварительной информации, взорвалась ручная граната.



