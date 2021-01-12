Итог встречи Путина, Алиева и Пашиняна по Нагорному Карабаху

В Москве 11 января состоялась встреча по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимир Путин. Переговоры длились около 4 часов и, если не считать вступительной речи Владимира Путина, проходили за закрытыми дверями. По окончании трехсторонних переговоров главы государств озвучили их итоги на брифинге. Кроме того, состоялись двусторонние встречи Путина с Алиевым и Пашиняном.

Стороны подписали заявление о развитии инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе. Будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств – Азербайджана, Армении и России. До 30 января проведут первое заседание этой группы.

Ильхам Алиев пообещал, что через территорию Азербайджана Армения получит безопасное железнодорожное сообщение с Россией. В свою очередь Баку получит через территорию Армении сообщение с Нахичеванской АР и Турцией.

Рабочая группа (ее возглавят вице-премьеры всех трех стран-участниц встречи) до 1 марта должна представить перечень мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации этих сообщений.

- Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем, как жить вместе, по соседству, как стремиться к тому, чтобы добиться разблокирования транспортных артерий и в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность, - подытожил Алиев.

По словам Ильхама Алиева, новое трехстороннее заявление фактически "подводит черту под тем, что происходило в прошлом году".

- Заявление нацелено на создание совершенно новой ситуации в нашем регионе - разблокирование транспортных коммуникаций. Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской Республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран, - сказал Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В то же время в Армении считают, что военный конфликт в Нагорном Карабахе до сих пор не урегулирован. Об этом на совместном с лидерами России и Азербайджана брифинге в Москве заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

- К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован. Конечно, нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов - статус Нагорного Карабаха. И Армения готова продолжать переговоры в рамках минской группы ОБСЕ, - отметил Пашинян.

Он добавил, что на сегодняшней встрече не удалось договориться о дальнейших обменах военнопленными.

- Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов, - подытожил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что во время трехсторонней встречи в Кремле рукопожатие между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым не состоялось.

Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и военном наступлении. В ходе военных действий погибли тысячи людей, среди погибших и раненых есть как военные, так и мирные жители. Конфликты из-за этой территорию длятся 30 лет. Украина считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 1:00 10 ноября 2020 года. В результате военных действий Азербайджан установил контроль над большей частью территории НК, и это положение дел отражено в подписанном соглашении.

Вскоре после заявления о подписании документа в Армении начались протесты. Митингующие захватили здания правительства и парламента, а также избили спикера парламента. Президент страны Армен Саргсян заявил, что узнал о подписании заявления из прессы.

После подписанного при посредничестве РФ соглашения российские миротворцы были переброшены в регион, а Турция совместно с Россией решили создать центр по наблюдению за прекращением огня в Карабахе.