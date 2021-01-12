Цена на газ в Европе приблизилась к 300 долларам

Спотовые цены на газ в Европе демонстрируют самый резкий рост за эту зиму на фоне похолодания на континенте. Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 12 января.





Так, цена газа на голландском хабе TTF (контракт "на сутки вперед") с поставкой во вторник выросла до $284 за тысячу кубометров после предыдущего пика в $258 с поставкой в понедельник. Рост составил более 10% – это самый большой скачок котировок с начала зимы.





Достигнутая цена является максимальным значением за последние два года и две недели – с 28 декабря 2018 года.





В занесенной снегами Испании, которая в прошлую пятницу удивила всех взлетом цены на местном газовом хабе PVB до $660 за тысячу кубов, цена откатилась до $379.





Начало 2021 года в Европе выдалось намного холоднее 2020-го, и температурный прогноз до середины января существенно ниже, чем в три предыдущие весьма теплые зимы.





При этом газотранспортный коридор через Украину остается недозагруженным. Газпром может прокачивать в январе через ГТС более 150 млн куб. м в сутки (110 млн куб. м – долгосрочная бронь и 41,6 млн куб. м в сутки – дополнительное месячное бронирование). Однако с начала года Газпром качает через Украину не более 124 млн куб. м в сутки. В декабре 2020 года Газпром в сутки прокачивал через ГТС 183 млн кубов газа в день.



