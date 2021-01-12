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12 января 21, 13:52
Трамп назвал виновных в нападении на Капитолий
Дональд Трамп
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Президент лишь частично признает свою вину, а основными зачинщиками считает членов движения Антифа.
Президент США Дональд Трамп частично признал свою вину за попытку штурма Капитолия, однако главными виновными назвал представителей антифашистского движения. Об этом шла речь в ходе его разговора с республиканцем Кевином Маккарти, сообщают во вторник, 12 января, Fox News и Axios.

Так, Маккарти рассказал, что у них с Трампом состоялся телефонный разговор, во время которого глава государства согласился, что несет "некоторую вину" за то, что случилось 6 января в Капитолии.

При этом главными виновными считает представителей антифашистского движения Антифа.

Разговор между Трампом и Маккарти был напряженным и длился около 30 минут. При этом Маккарти не согласился с Трампом. По его словам, он лично видел, что в нападении на Капитолий участвовали сторонники Трампа.

Также во время разговора Трамп в очередной раз заявил о фальсификациях на выборах. На это Маккарти ответил: "Прекрати. Все кончено. Выборы окончены".

Также Маккарти предложил Трампу позвонить избранному президенту Джо Байдену и поздравить его с победой на выборах.

Позже Маккартни заявил, что не считает импичмент Трампа "приемлемым" и даже направил своим коллегам-республиканцам письмо. В нем он написал, что выступает против такого способа отстранения действующего президента от должности и предложил вместо этого вынести Трампу резолюцию порицания.

Напомним, накануне на сайте палаты представителей США опубликована резолюции об импичменте Трампа, в которой его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Как сообщалось, 6 января, в Вашингтоне произошли беспрецедентные беспорядки , в ходе которых сторонники действующего главы государства пытались штурмовать здание Конгресса США. Во время беспорядков погибло четыре человека - одну женщину застрелили в здании Капитолия, трое других погибли в районе вокруг здания. Позже также скончался один из офицеров полиции, охранявших здание.

Источник: https://korrespondent.net/
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