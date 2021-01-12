Сын Лукашенко ждет страшное будущее: в РФ озвучили прогноз

Александр Лукашенко стал "глупым и безжалостным диктатором" и уйдет с позором.

Об этом рассказал российский журналист Андрей Караулов в интервью "ГОРДОН"

"Он перегрел республику. Он не понял, что он перешел в собственную противоположность", - сказал Караулов.

По его словам, Лукашенко сделал для страны больше, чем первый секретарь ЦК КП Беларуси Петр Машеров и смог спасти ее в 90-х, но теперь он "потерял чуйку и перестал быть человеком, стал диктатором"





Одной из ошибок, которые допустил Лукашенко, Караулов считает расправы над политическими оппонентами.





"Он уйдет. Он уйдет с позором. У его сына Коли будет страшное будущее. Он этого не понял", - заявил журналист.





Караулов сказал, что выступал перед выборами, где заявлял, что Лукашенко действительно спасал заводы, однако оказался " глупым, одиноким, безжалостным" диктатором.





"Он предал, сам того не понимая, себя растоптал, семью свою растоптал и память о себе растоптал этими танками и идиотскими заявлениями", - сказал журналист.





Как сообщалось ранее, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич, Лукашенко продолжит тянуть время находясь в президентском кресле, а весной начнет торговаться с Россией.



