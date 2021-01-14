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14 января 21, 09:03
В мире зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19
ковид
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По состоянию на утро 14 января в мире зарегистрировали 745 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 16 362 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 92 778 786 случаев инфицирования, из них 745 811 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 986 900 человек, из них 16 362 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 66,2 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 21-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.
censor.net.ua
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