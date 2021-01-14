Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.02
USD
28.05
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
14 января 21, 09:05
ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайной ситуации
ВОЗ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. ВОЗ созывает на 14 января заседание комитета по чрезвычайной ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

ВОЗ созывает на 14 января заседание комитета по чрезвычайной ситуации. Встречу решено провести на две недели раньше, чем предполагалось ранее, чтобы обсудить более заразные мутации коронавируса. Это уже шестое по счету заседание комитета по ЧС.

По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 92 млн жителей планеты. Почти 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 66 млн пациентов.

Группа экспертов ВОЗ, занимающаяся изучением происхождения коронавируса, прибыла в китайский Ухань, где в конце 2019 года был обнаружен коронавирус нового типа, позднее получивший название SARS-CoV-2. Китайские власти вирусологам въезд в страну тремя днями ранее после многомесячных переговоров. Приступить к исследованиям они смогут только после двух недель карантина.

Ранее в ВОЗ предупредили, что второй год пандемии может оказаться тяжелее, чем предыдущий. Там отметили, что за последние две недели заболеваемость вновь достигла пика. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал происходящее в Северном полушарии пандемическим "идеальным штормом". Ему способствует скопление людей в помещениях в холодное время года, а также новые штаммы коронавируса.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Каким гриппом будут болеть украинцы в следующем сезоне
ВОЗ: Алкоголь делает человека более уязвимым к коронавирусу
Расстреляли автомобиль сотрудников ВОЗ: есть жертвы
Коронавирус. ВОЗ назвала новые очаги в Европе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Второй импичмент Трампа запущен
noimageГермания ужесточила правила въезда для украинцев
noimageВ мире зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19
Лента новостей