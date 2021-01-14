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14 января 21, 09:23
Германия ужесточила правила въезда для украинцев
Германия
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Федеральное правительство Германии одобрило новые правила въезда из стран с повышенным риском заражения COVID-19, в том числе из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ.

Теперь в Германию можно попасть, предъявив отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за двое суток до въезда в страну. Результаты этого теста можно будет предоставлять авиакомпаниям. Кроме этого, сразу после прибытия нужно будет отправиться на карантин и провести там 10 дней.

Также с 1 марта иностранцы при въезде в ФРГ будут получать SMS-сообщения о том, какие именно противоэпидемические нормы действуют по всей стране.

Нововведения вступают в силу с 14 января.
censor.net.ua
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