Германия ужесточила правила въезда для украинцев

Об этом Цензор.НЕТ.

Теперь в Германию можно попасть, предъявив отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше чем за двое суток до въезда в страну. Результаты этого теста можно будет предоставлять авиакомпаниям. Кроме этого, сразу после прибытия нужно будет отправиться на карантин и провести там 10 дней.

Также с 1 марта иностранцы при въезде в ФРГ будут получать SMS-сообщения о том, какие именно противоэпидемические нормы действуют по всей стране.

Нововведения вступают в силу с 14 января.